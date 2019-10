Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari dømt for grovt bedrageri

innenriks

Keshvari er dømt for og har innrømt grovt bedrageri ved å ha villeia Stortingsadministrasjonen til urettmessig å betale han totalt 450.000 kroner i reiserefusjon.

– Keshvari er sterkt prega av den alvorlege og strenge dommen, så dommen går sterkt inn på han, samtidig som han ønsker å gjere opp for seg, seier Keshvaris forsvarar, advokat John Christian Elden, til NTB.

Straffa var langt kortare enn påstanden frå påtalemakta på eitt år og seks månaders fengsel utan vilkår.

– Retten tok dermed klar avstand frå argumentasjonen til statsadvokaten om at utgangspunktet for straffa burde vere to år, seier Elden.

– Vi skal no lese denne dommen og premissane for han nøye og saman med statsadvokaten vurdere han og spørsmålet om eventuell anke, seier politiadvokat Susie Bergstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Elden seier Keshvari vil ha saka avslutta og håper det no kan bli sett endeleg punktum.

Retten ikkje samd med statsadvokaten

Under rettssaka fredag førre veke kom det fram at politiet opphavleg hadde innstilt på ei straff på fem månaders fengsel utan vilkår, men at statsadvokaten skjerpa påstanden til eitt år og seks månaders fengsel utan vilkår.

Det vart i retten grunngitt med at Keshvari var ein stortingsrepresentant som hadde utnytta eit særleg tillitsforhold, slik at det var relevant å sjå til straffeutmålingspraksis for korrupsjon for offentlege tenestemenn, noko som har ei langt høgare strafferamme enn bedrageri.

I dommen heiter det at retten er samd i at allmennpreventive omsyn i særleg grad gjer seg gjeldande, men at retten likevel meiner det blir rettare å ta utgangspunkt i straffeutmåling ved trygdebedrageri for å setje nivået for straffeutmålinga.

– Vi har lagt merke til at dommen meiner det er skjerpande at han er ein stortingsrepresentant, og at lovbrota er gjort i kraft av vervet hans og representerer eit grovt misbruk av ein tillitsbasert ordning, seier Susie Bergstrand.

Beklaga i retten

Det var Aftenposten som i fjor avdekt at Keshvari systematisk hadde levert fiktive reiserekningar til Stortinget. Ifølgje siktinga fekk Keshvari urettmessig utbetalt reiserefusjon i perioden desember 2014 til oktober 2018 ved 73 tilfelle. Pengane er no betalte tilbake.

Den tidlegare Framstegsparti-politikaren beklaga overfor Stortinget og det norske folket då han kom med ei tilståing utan atterhald i retten fredag førre veke. Saka gjekk som ei såkalla tilståingssak, som inneber ein forenkla rettsprosess.

– Eg har ikkje vist meg tillit verdig, uttalte 38-åringen i retten.

Keshvari sa òg at han no vil ta fullt ut konsekvensane av vala sine og har derfor trekt seg frå alle politiske verv. Han har òg meldt seg ut av Framstegspartiet.

– Sjølv om dette er ein av dei mørkaste, tyngste og mest skamfulle dagane i livet mitt, så er det òg ein viss lette i det å kunne å gjere opp for meg, sa Keshvari i retten.

Sikta for grove truslar

Keshvari har vore sjukemeld frå verva som stortingsrepresentant sidan oktober i fjor.

Det er uklart om og eventuelt når Keshvari kan komme tilbake til Stortinget. Ein stortingsrepresentant har i utgangspunktet plikt til å sitje perioden ut.

Keshvari er òg under etterforsking i ei anna sak. I februar vart han arrestert i heimen sin i Rælingen i Akershus, sikta for grove truslar. Det vart gjort beslag av våpen i samband med arrestasjonen. Han har ikkje erkjent straffskuld i denne saka, som blir etterforska uavhengig av bedragerisaka.