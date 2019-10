Solberg: Historia må bevarast og forteljast att

innenriks

Kong Harald og Russlands utanriksminister Sergej Lavrov deltok under markeringa.

– Vi heidrar i dag alle dei falne og dei som deltok i frigjeringa frå den tyske okkupasjonsmakta her i Aust-Finnmark, sa Solberg i talen under regjeringas lunsj i Kirkenes under 75-årsmarkeringa av frigjeringa.

Solberg slo fast at Sovjetunionens bidrag er høgt verdsette og var avgjerande for å få slutt på andre verdskrigen. Men sigeren hadde ein høg pris.

– Det gjer djupt inntrykk å sjå dykk veteranar saman med oss i dag. Noreg takkar dykk og alle andre sovjetsoldatar som bidrog i frigjeringa av Aust-Finnmark og vi heidrar minnet til dei som fall på norsk jord, sa Solberg.

Markeringa i Kirkenes fredag blir ikkje minst halden for å halde minnet om dei dramatiske vintermånadene i 1944 levande i befolkninga i begge landa.

– Tidsvitna er framleis blant oss, men blir naturlegvis færre. Forteljingane deira må bevarast og forteljast att. Norske og russiske historikarar samarbeider tett om å vinne ny kunnskap om denne tida, sa statsministeren.

(©NPK)