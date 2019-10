Skattekontrollar på festival – éin fekk tilleggsskatt på 150.000

innenriks

På festivalane vart det gjennomført kontrollar av kasseapparat, momsregistrering, levering av A-melding og føring av personallister.

– Vi ser at når vi kontrollerer éin stad, så dukkar dei same aktørane opp igjen på ein ny festival ein annan stad. Derfor har det vore viktig for oss å følgje verksemder som reiser rundt i Festival-Noreg, seier Eve Vangsnes Bergli, direktør for divisjon innsats i Skatteetaten.

Skatteetaten trefte ein del av dei same verksemdene på fleire av arrangementa.

– Éin fekk fastsett meirverdiavgift og tilleggsskatt på 150.000 kroner og dessutan pålagt gebyr for manglande personalliste, seier Bergli.

To verksemder vart viste bort av politiet, den eine av dei på to ulike stader i landet. Ein person vart òg utvist på grunn av manglande opphaldsløyve. Fleire av verksemdene hadde òg skatte- og avgiftskrav som ikkje var gjorde opp, melder Skatteetaten.

– Vi kjem til å følgje opp fleire av desse, påpeikar Bergli.

