Sikta far på Toten rekonstruerte drapsforsøket på sonen

innenriks

Mannen i 40-åra rekonstruerte drapsforsøket for lokalt politi som hadde bistand frå Kripos, opplyser Innlandet politidistrikt til VG.

Forsvararen for sikta, advokat Håvard Fremstad, var til stades saman med klienten, ifølgje politiet. Det kjem ikkje fram kvar eller når rekonstruksjonen fann stad. VG har kontakta forsvarar Fremstad som seier at han ikkje har høve til å svare no.

9. oktober rykte politi ut til ei adresse på Kapp, der dei fann 15-åringen livlaus. Faren vart sikta for drapsforsøk, i tillegg er han sikta for seksuell omgang med barn under 14 år og fridomskrenking av mora til guten.

Mannen, som er varetektsfengsla i fire veker, har erkjent drapsforsøk og seksuell omgang med sonen, og har forklart seg om dei faktiske forholda rundt fridomskrenkinga.

Guten vart oppgitt å vere livstruande skadd same dag som han vart flogen til sjukehus i Oslo. Så vart tilstanden oppgitt å vere kritisk, før politiet laurdag etterpå opplyste at han var uavklart.

(©NPK)