innenriks

– Frode Berg har gjort ein klassisk tabbe når han snakkar negativt om arbeidsgivaren sin ved å varsle at han vil krevje erstatning av den norske staten, seier russlandsekspert Iver B. Neumann til NTB.

I eit intervju med NRK torsdag varsla Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes at dei kan komme til å be om erstatning frå norske styresmakter når Berg kjem tilbake til Noreg. Neumann meiner det er ein stor feil, så lenge Berg enno ikkje er utlevert.

– Som etterretningsagent kompromitterer ein ikkje arbeidsgivaren sin på nokon måte. Å varsle eit erstatningskrav er eit lite heldig utgangspunkt for dialogen Berg skal ha med styresmaktene når han kjem heim, seier Neumann.

– Trur ikkje det blir eit problem

Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes er klar på at kritikken av norske styresmakter ikkje er noko nytt.

– At Berg er kritisk til korleis Etterretningstenesta har handtert dette, er kjent frå tidlegare, seier han, og held fram:

– Når det gjeld moglegheita for å be om erstatning, ser eg ingen grunn til å sjå bort frå det, og eg trur ikkje det kjem til å bli eit problem når vi skal snakke med norske styresmakter seinare.

Berg som julegåve frå russarane?

Utviklinga til den siste dryge veka i Berg-saka gjer at Neumann trur det er sannsynleg at den tidlegare grenseinspektøren, som i april i år vart funnen skuldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel i Russland, kan blir utlevert om relativt kort tid. Han trur likevel at russarane vil bruke Berg for det han er verd.

– Russarane veit at dei sit med eit godt kort på handa. Viss dei hadde ønskt å utlevere han som ein gest overfor Noreg, hadde dei allereie sleppt han, men det har dei ikkje gjort. Eg trur derimot det går føre seg diskusjonar internt i Russland der dei vurderer kor mykje dei skal krevje av Noreg, seier Neumann.

– Samtidig er russarane opptatt av symbolikk. Det er jo snart jul, og i jula skal ein utveksle julegåver, så det er ei moglegheit for at noko kan skje då, seier han.

– Sannsynleg med trekantavtale

Førre veke kom òg nyheita om at NATO-landet Litauen og Russland, ifølgje det litauiske nyheitsbyrået BNS, er samde om å utveksle to russarar mot to litauarar og ein ikkje-namngitt nordmann som er dømt i Russland. Berg er den einaste nordmannen som sonar ein spiondom i Russland.

Samtidig er det klart at Noreg truleg ikkje har nokon fangar som Russland ønsker å få utlevert i ein slik avtale.

– Ei slik løysing høyrest svært sannsynleg ut, seier Neumann.

– I ein slik samanheng kan ein spele på at Nato er ein allianse. Når russarane ikkje har noko å hente frå Noreg, kan dei heller hente frå Nato. Samtidig kan Litauen vise seg som ein lojal alliansepartnar, seier han.

Vil spørje ut Berg

Kvar Berg vil lande og kva som vil skje den første tida etter at han har komme til Noreg, dersom han blir utlevert innan kort tid, er førebels ikkje kjent.

Det er likevel opplagt at norske styresmakter vil ønske å snakke med Berg.

– Det vil vere ei prioritert oppgåve for Etterretningstenesta å undersøke kva Berg har opplevd. Det går på kven han har snakka med, kva for avhøyrsteknikkar russarane har brukt på han, om han har plukka opp noko om forholdet mellom enkeltpersonar og om han har opplevd motsetningar mellom grupper, seier Neumann.

Karsten Friis, seniorforskar og leiar for forskingsgruppa for sikkerheit og forsvar i NUPI, trur på si side at styresmaktene ikkje har noka hast med å snakke med Berg, og at dei vil la han prioritere det familiære dei første dagane.

– Samtidig har han vore kritisk til Etterretningstenesta, så det er ikkje sikkert at han ønsker å snakke med dei. Då kan det nok heller bli PST og UD som spør han om tida i Russland, seier Friis.

