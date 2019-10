Revisjonsfirma stadfestar 807 brot på arbeidsmiljølova i Energigjenvinningsetaten i Oslo

innenriks

På oppdrag frå byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg har PwC granska påstandar om lovbrot i Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune.

Fredag la dei fram rapporten. Firmaet har gjennomgått mellom anna varsel om høg bruk av eksterne konsulentar og stor grad av sløsing med middel.

– Undersøkingane våre stadfestar påstandar om brot på innkjøpsregelverket i EGE, også før undersøkingsperioden. Gjennomgang av 47 leverandørar viser store feil og manglar, slår PWC fast i rapporten sin.

807 brot

Tilsette i EGE har dei siste fire åra hatt omfattande arbeidsdagar, mykje overtid og systematisk brot på arbeidsmiljølova, ifølgje varsla.

Firmaet stadfestar at det har vore ei rekke brot på arbeidsmiljølova, men understrekar at dei opplever at det har vore betydeleg positiv utvikling den siste tida, særleg i 2019.

– PwCs undersøkingar stadfestar at det finst 807 brot på arbeidsmiljølova i etaten frå 2017 til 2019, heiter det i rapporten.

Berg: Byrja å rydde opp

Før presentasjonen av rapporten tok Berg sjølv ordet og varsla at tiltak allereie er gjennomførte.

– Etaten har gjort omfattande arbeid med å få alle innkjøp i tråd med regelverket. Talet på regelbrot er kraftig redusert, sa Berg.

I tillegg til PwCs gransking, har Kommunerevisjonen og Arbeidstilsynet sett i gang eigne undersøkingar.

