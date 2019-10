Politiet ber om vidare fengsling for sikta i Osen-saka

innenriks

Politiet har med bakgrunn i DNA-spor sikta den 35 år gamle mannen for overfallet av investor Reidar Osen og Petter Slengesol i 2015. Han vart i slutten av august arrestert og varetektsfengsla. Fredag går fengslinga på nytt ut for mannen, men politiet seier til Bergens Tidende at dei vil framleis ha fengsling.

– Vi meiner mistanken mot han er styrkt, seier politiadvokat Jørgen Henriksen til avisa.

Politiet meiner at minst tre personar var med på dei to overfalla mot Osen og Slengesol og har bede polske kollegaer om bistand i etterforskinga.

Etter kva Bergens Tidende har fått vite, skal òg ein annan polsk mann vere knytt til sakene. Denne mannen vart i 2016 tatt med 13 kilo amfetamin i bilen, meint for å fraktast til Bergen, då han vart stansa i Malmö i Sverige. Han sonar no ein dom for dette forholdet. Mannen skal ha vore kollega med 35-åringen som no sit fengsla i Noreg.

Politiadvokat Henriksen vil ikkje kommentere om fleire personar enn 35-åringen er sikta eller mistenkt i saka.

