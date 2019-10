innenriks

VBK Nordic AS og Emergency Norway AS blir tildelte kvar sin kontrakt, høvesvis med bilane Mercedes-Benz Sprinter 419/37 KA og VW-Crafter 4 Motion 1-båre, opplyser Sjukehusinnkjøp.

Tilboda vart vurderte etter pris, brukervennlegheit og tekniske krav.

Begge desse bilane er over 3,5 tonn. Det vart òg kunngjort konkurranse av ambulansebilar under 3,5 tonn, men denne er avlyst fordi det berre var éin tilbyder som gav tilbod her. Dermed skal ein setje i gang forhandlingar med denne tilbydaren.

