innenriks

Søreide informerte om semja etter eit møte med den russiske kollegaen sin Sergej Lavrov i Kirkenes fredag formiddag.

– Diskusjonen vår om menneskerettar og sivilsamfunn fekk det resultatet på møtet at vi er samde om å ta opp att den bilaterale menneskerettsdialogen. Han er viktig for landa våre, eg er glad for å kunne seie det her og no, sa Søreide.

Møtet er ein del av markeringa av at det er 75 år sidan sovjetiske soldatar frigjorde Aust-Finnmark frå tysk okkupasjon.

