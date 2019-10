Lavrov: Spørsmålet om nåde for Frode Berg kjem snart

innenriks

Det sa han på spørsmål frå NTB på ein pressekonferanse saman med Noregs utanriksminister Ine Eriksen Søreide i Kirkenes fredag.

– Frode Berg er dømt for spionasje og har søkt benåding. Denne benådinga er vurdert, og svaret kjem snart, svarte Lavrov.

Fleire spor

Også Søreide kommenterte saka.

– Vi ønsker å få Frode Berg heim. Det har vi sagt heilt frå byrjinga, og den meldinga har vi òg gitt til russiske styresmakter. Vi jobbar langs ulike spor for å få det til. Vi tar vare på interessene hans medan han sit fengsla, sa ho.

Mellom anna får Berg besøk annakvar veke.

– Det er ein tung situasjon for Frode Berg og familien. UD har jamleg kontakt med familien og begge advokatane hans, sa Ine Eriksen Søreide.

Møtet mellom Lavrov og Søreide var ein del av markeringa av at det er 75 år sidan sovjetiske soldatar frigjorde Aust-Finnmark frå tysk okkupasjon.

Arrestert i 2017

Den tidlegare norske grenseinspektøren Frode Berg vart 5. desember 2017 arrestert av den russiske tryggingstenesta FSB under eit besøk i Moskva. Berg vart sikta for spionasje etter paragraf 276 og sett i FSB-fengselet Lefortovo.

Nordmannen nekta straffskuld etter spionasjetiltalen, men, heldt Ine Eriksen Søreide fram. før reisa.

Berg vart 16. april i år funnen skuldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel i byretten i Moskva. 16. oktober vart det kjent at ei utveksling med ein spiondømt russar i Litauen kan vere på trappene, og torsdag denne veka melde det russiske nyheitsbyrået Interfax at ein russisk kommisjon tilrår at president Vladimir Putin benådar Frode Berg.