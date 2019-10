Kuldegradene kjem for alvor til veka

innenriks

Frå no og fram mot neste helg vil den første forsmaken på årets vinter komme. Ifølgje Meteorologisk institutt vil nattetemperaturen kunne komme ned i heile 20 minusgrader i fjellstrøka i Sør-Noreg.

«I helgen ser Østlandet og Troms ut til å få mest oppholdsvær, mens Helgeland og nord på Vestlandet får mye regn. I Nord-Troms og Finnmark er det snø i lavlandet. Snøgrensen begynner nå å krype nedover i resten av landet også», skriv meteorologane på Twitter.

Kaldare overalt

– Det blir kaldare overalt når det nærmar seg neste helg. Og i Sør-Noreg kjem det snø over 600–800 meters høgde. Nattefrosten i fjellet i Sør-Noreg kan krype ned mot 15 minus, kanskje 20, seier statsmeteorolog Pernille Borander til Dagbladet.

For Sør-Noregs del gjeld dette spesielt dei nordlegaste delane av Hedmark og Oppland, og dessutan på Hardangervidda, der det som kjem av nedbør, vil vere snø. Og det kan komme ganske mykje snø òg.

Sjølv om det stort sett blir opphaldsvêr på Sør- og Austlandet i helga, vil temperaturen fort gå ned. Det raske vêromslaget kan føre til glatte vegar, slik at bilistar blir oppmoda til å køyre forsiktig.

Fjellovergangar

Fleire fjellovergangar i Sør-Noreg står i fare for å bli stengde. Fredag var allereie fylkesveg 55 over Sognefjellet og fylkesveg 243 over Aurlandsfjellet stengde på grunn av uvêr og vanskelege køyreforhold.

Det blir definitivt kaldast i nord, der StormGeo ventar at grensetraktene i Troms og Finnmark får 10–12 minusgrader søndag, kanskje ned mot 15 minus, skriv VG. Også i Nordland er det venta minusgrader, men ikkje så kaldt som lenger nord.

Kuling i Nord-Noreg

For Nord-Noreg har Meteorologisk institutt òg sendt ut fleire åtvaringar om uvêr på gult farenivå. Det gjeld spesielt i kystområda i Nordland, Troms og Finnmark, men også på Sørlandet. Det er meldt sterk kuling på opptil 20 meter i sekundet, og eigarar av småbåtar blir oppmoda til å halde seg på land.

I Tromsø fall det natt til fredag opptil 15 centimeter snø, skriv Nordlys. Og det tyder ikkje på noko anna enn at snøen blir liggande. Hovudsakleg vil kyststrøka få mest snø, men det kan òg falle snø i Indre Troms.

