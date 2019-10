Kongen hylla sovjetiske frigjerarar

innenriks

Med Russlands utanriksminister Sergej Lavrov blant tilhøyrarane hylla kongen den sovjetrussiske innsatsen. Han minte om at sluttoffensiven i nord kosta over seks tusen sovjetiske liv.

– Vi veit kva for tap og offer han kravde. Dei mange soldatane som tok del på sovjetisk side, er òg heltane våre, sa kong Harald.

Også statsminister Erna Solberg (H) deltok under markeringa i surt vintervêr i Kirkenes, få kilometer frå grensa til Russland.

– Hendingane for 75 år sidan gir kraft og inspirasjon til naboskapet, som i hundreår har vore prega av fred mellom våre to land, sa kong Harald.

Kongen viste til at ein heil landsdel vart sviden av, to tredelar av befolkninga vart tvangsflytta og andre måtte skjule seg under kummerlege forhold under Nazi-Tysklands retrett.

– Til gjestene våre vil eg gjenta det som står på minnesmerket over falne sovjetiske soldatar på Vestre gravlund i Oslo: «Norge takker dere». Dette står hogge i stein, slo kong Harald fast.

– Og til folket her i Aust-Finnmark vil eg seie: Takk for motet, handlekrafta og uthaldet deira – gjennom krigsåra og tida etter, sa han vidare.

(©NPK)