KS inn i vindkraftstrid i Sandnes

– Denne klaga må få utsetjande verknad, og den sterke oppfordringa vår er at styresmaktene stansar bygginga. Dette er ei heilt urimeleg overkøyring av kommunen, seier områdedirektør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, til NTB.

Han meiner saka er av prinsipiell karakter og eit skuleeksempel på at konsesjonssystemet ikkje verkar.

– Kva betyr tilgangen kommunane har til å klage når dette i realiteten ikkje får noko å seie? Dette rammar rettstryggleiken til kommunane og er definitivt noko oljeministeren bør sjå på, seier Eide.

Langvarig strid

Strid rundt vindkraft på land har gitt storm i kasta i norsk energipolitikk. Nyleg måtte regjeringa skrinlegge forslaget til ein nasjonal rammeplan for vindkraft, og ei rekke stader veks motstanden mot allereie planlagde vindkraftverk.

Eitt av dei er vindkraftverket på Vardafjellet utanfor Sandnes. I byrjinga av oktober sende kommunen ei klage til Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) der dei hevdar at utbygginga bryt med både forvaltningslova, energilova og naturmangfaldlova.

Men trass i klaga tillèt NVE at arbeidet med vindkraftverket skrid fram.

– Dette er heilt utanfor kontrollen vår. Vi har heller ikkje høyrt noko frå NVE, men blir informert om saka gjennom media, seier rådgivar Gorm Lybeck Kjernli i Sandnes kommune til NTB.

Ifølgje NVE gjeld klaga vedtak som er treft i 2017 og 2018, og dei vurderer no om klaga kan realitetsbehandlast på grunn av klagefristen.

– Vi vil ikkje ta stilling til utsetjande verknad før dette er avklart, seier seksjonssjef Øyvind Leirset.

Brev til Freiberg

KS sende fredag eit brev til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) om saka. Der blir det påpeika mellom anna at dersom NVE ikkje gir utsetjande verknad i klagesaker, vil skaden allereie vere skjedd når klaga er ferdig behandla.

– Det er jo heilt naturleg at ein utset bygging inntil ei klage er behandla. Noko anna er uklokt, seier KS-styreleiar Gunn Marit Helgesen til NTB.

Ifølgje KS er det eit problem at vindkraftkonsesjonane er knytte til energilova og ikkje plan- og bygningslova.

– Det går ofte betydeleg tid frå konsesjon blir gitt til bygginga blir sett i gang. Då kan store endringar skje som kommunane ikkje rår over. Dette bør endrast. Her snakkar ein jo om faktisk arealdisponering, påpeikar Eide.

Krev ny vurdering

I Sandnes har det skjedd ei rekke endringar av vindkraftprosjektet på Vardafjell etter at konsesjonen vart gitt i 2014. Mellom anna vil dei planlagde turbinane bli langt høgare, og det er gjort ei rekke endringar i miljø-, transport- og arbeidsplanen (MTA).

Kommunen er særleg kritisk til at dette vil føre til nye problem rundt mellom anna støy og lyssetjing, noko kommunen ikkje fekk vite om før naboane klaga. I verste fall kan 99 bustader bli plaga av støy over tillaten grense, medan mastene blir så høge at dei må utstyrast med sjenerande, blinkande lys.

Ordførar Stanley Wirak (Ap) erkjenner at kommunen ikkje berre kan trekke tilbake ein konsesjon som er gitt.

– Vil følgje opp

– Men dersom konsesjonen er gitt på feil premissar og på grunnlag av galen informasjon, er det noko heilt anna. Fagfolka våre meiner at bygginga ikkje skjer i samsvar med konsesjonen som er gitt, seier Wirak til NTB.

– Dette kjem vi til å følgje opp vidare og sørge for at bygginga skjer i samsvar med gitt konsesjon. Noko anna vil vi ikkje godta, seier ordføraren.

