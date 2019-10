Jordmødrer på Ahus slår alarm om beredskap

innenriks

Ved innsatsstyrt finansiering (ISF), som er måten norske sjukehus får halvparten av driftsmidlane sine på, fører vellykka vaginale fødslar til at ein over tid får mindre pengar og færre tilsette, skriv Dagsavisen.

Leiar Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet seier at for låg jordmorbemanning no er eit landsomfattande problem. Dersom det ikkje blir tatt grep, kan konsekvensane bli alvorlege, åtvarar ho.

Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, varslar at ho kjem til å legge fram eit forslag for Stortinget der ho ber helseminister Bent Høie (H) sørge for at fødeavdelingane i landet blir finansierte over ei fast ramme.

Høie svarer at Helsedepartementet har følgt opp eit brev frå jordmorforeiningane med å setje ned ei arbeidsgruppe under leiing av Helsedirektoratet, der dei to jordmorforeiningane er med.

– Dei skal levere forslaget sitt innan 1. mars neste år. Alle problemstillingane som blir tatt opp av jordmødrene på Ahus, er ein del av mandatet. Gruppa skal sjå på både bemanning og finansiering, seier Høie.

(©NPK)