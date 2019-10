Jan Erik «Jannik» Iversen dømt for utpressingsforsøk mot Røkke

innenriks

I dommen blir det lagt vekt på at Røkke har opplevd situasjonen som svært ubehageleg og skremmande, og at han som følgje av truslane leigde inn eit privat tryggingsselskap for å ta vare på tryggleiken til familien sin og Aker-konsernet.

62-åringen stod tiltala for å ha prøvd å presse Røkke for eit beløp på mellom 6 og 20 millionar kroner mellom november 2017 og januar 2018, og dessutan for brot på våpenlova.

I skjerpande retning legg retten vekt på at utpressinga gjaldt eit betydeleg beløp.

Trussel om grisebank

– Retten legg vidare til grunn at fornærma i alle fall den 1. november 2017 og etter trusselen om «grisebank» i januar 2018 frykta at han ville bli utsett for vald av tiltala, heiter det i dommen.

Røkkes tryggingsrådgivar Anders Snortheimsmoen sa i retten at han møtte Iversen fleire gonger for å løyse opp i konflikten. Under eitt av møta trua Iversen med å «grisebanke Røkke og køyre han til politihuset og dumpe han utanfor», ifølgje Snortheimsmoen.

– Det blir i skjerpande retning lagt vekt på dei påkjenningane fornærma har vorte påført gjennom utpressinga, som har gått føre seg over ein relativt lang tidsperiode, heiter det.

– Nok sirkus

Røkke sjølv meiner dommen er som forventa, seier advokaten hans John Christian Elden til Nettavisen. Finansmannen kjem òg med kritikk.

– Røkke meiner det har vore nok sirkus og galne påstandar mot han og er kritisk til at delar av media har gitt utpressing ein talarstol ved å spreie lause påstandar over ein låg sko, seier Elden.

Aktor i saka, politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen, la ned påstand om 22 månaders fengsel for Iversen. Han seier at retten langt på veg har følgt vurderinga til påtalemakta av bevisa i saka.

– Når det gjeld straffeutmålinga, har retten lagt vekt på dei same skjerpande momenta som påtalemakta har trekt fram. Ved den konkrete straffeutmålinga har retten lagt seg to månader under påstanden, og dette blir førebels berre tatt til etterretning, seier han til NTB.

Nektar straffskuld

Iversen har nekta straffskuld etter tiltalen og har vore svært fritalande i retten. Mellom anna har han hevda at Røkke skal ha tilbode han 100 millionar kroner for å «fjerne» den no bedrageridømte finansmannen Christer Tromsdal. Han har òg hevda å ha fått pengar i plastpose frå Røkke.

Røkke sjølv har kalla dette absurd, medan Tromsdal i eit intervju med Dagbladet omtala det som ei «Donald Duck-historie» og sa at han ikkje har nokon grunn til å tru at Røkke skal ha ønskt å ta livet av han.

Anker truleg

I eit intervju med VG torsdag sa Iversen at han håpte å bli dømt slik at han kan anke og «få sannheten fram».

Iversen er domfelt ei rekke gonger, første gong var i 1970, for brot på vegtrafikklova, skriv VG.

Det har tatt tid å få saka opp for domstolen sidan ho har vorte utsett to gonger. Først fordi tiltala vart sjuk, så fordi forsvararen hans vart sjuk. Den lange saksbehandlingstida har ført til at aktor la ned ein noko redusert påstand. Retten meiner dette forholdet berre gir grunnlag for ein mindre reduksjon i straffa.

