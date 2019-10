Frode Berg på alle sine lepper før frigjeringsmarkering

innenriks

Frå norsk side deltar i tillegg til kong Harald statsminister Erna Solberg (H) og utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Utanriksminister Sergej Lavrov står i spissen for den russiske delegasjonen.

Bergs sak blir garantert eit samtaletema både i og utanfor møteromma i Kirkenes fredag.

Lavrov gav eit klart signal om at saka kan gå mot ei løysing då han på TV 2s spørsmål om når Berg kan vere heime igjen, svarte «når som helst». Utanriksministeren la til ved framkomst til hotellet sitt i Kirkenes seint torsdag kveld til at saka ikkje har påverka forholdet mellom dei to landa i det heile.

Nåde på gang

Tidlegare torsdag varsla ein russisk kommisjon at han har bede president Vladimir Putin om å benåde Berg. Nyheita skapte straks auka tru på at ei utlevering av den no pensjonerte norske grenseinspektøren frå Kirkenes kan skje snart.

– Dette stadfestar ytterlegare at det finst ein avtale, slik vi har høyrt om den siste veka, sa Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til NTB torsdag.

Norske styresmakter held likevel korta tett til brystet og viser førebels berre til at det blir jobba for å ta vare på Bergs interesser.

Berg (64) vart i april dømt til 14 års fengsel for spionasje etter å ha vorte arrestert av tryggingspolitiet FSB i Moskva i desember 2017. Berg nekta straffskuld etter spionasjetiltalen, men erkjente kontakt med norsk etterretning før reisa.

Harde utfall

Søreide og Lavrov innleier jubileumsfeiringa på fredag med eit besøk på Grenselandmuseet utanfor Kirkenes, før dei skal ha eit bilateralt møte og pressekonferanse.

Russisk UD varsla torsdag i ei omfattande fråsegn at «antirussisk» pengebruk og utvikling av infrastruktur i Noregs forsvar vil bli tatt opp på møtet. Russiske styresmakter viser til at styrkar frå andre NATO-land i stadig større grad øver på norsk territorium.

Noreg har vist til ein «brei dagsorden» på møtet og peika på at det er naturleg at sikkerheitspolitiske spørsmål er ein del av dialogen. Ukraina-konflikten og borgarkrigen i Syria har dei siste åra forsura det norsk-russiske forholdet.

Kongen taler

Solberg innleier programmet sitt med å delta ved opninga av utstillinga «Dokker har vunne, kara».

Det offisielle programmet i samband med frigjeringsjubileet føregår på Torget i Kirkenes, der kong Harald står i spissen for arrangementet.

Eit viktig poeng med markeringa er at dramatikken som spelte ut seg i Finnmark då krigen gjekk mot slutten, ikkje skal bli gløymt.

Då sovjetrussiske styrkar nærma seg og Nazi-Tyskland gjorde retrett, vart befolkninga tvangsevakuert, og okkupasjonsstyrkane starta brent- jord- taktikken. 17.000 bygningar vart brent ned. 50.000 menneske vart tvangsevakuert med båt, først til Troms og deretter vidare sørover.

Samtidig gøymde 25.000 menneske seg for tyskarane. Dei overvintra i hòler og gammar. 25. oktober 1944 frigjorde den raude armeen gruva i Bjørnevatn. Dei 3.500 menneska som hadde gøymt seg i gruvetunnelen, vart dei første til å heise det norske flagget i eit frigjort, norsk område.

