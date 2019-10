Eriksen Søreide positiv til Lavrovs utsegn om Frode Berg

innenriks

Då Lavrov landa i Kirkenes torsdag i samband med markeringa av frigjeringa av Finnmark, uttala han at Berg kan returnere til Noreg når som helst.

– Det Lavrov sa i går, er positivt, for vi vil jo ha Frode Berg heim. Det har vi gitt tydeleg beskjed om til russiske styresmakter, og derfor har vi jobba på ulike måtar for å få det til, seier Eriksen Søreide til NRK fredag.

– Vi bidrar til å prøve å lette på det som er ein vanskeleg situasjon for Berg og familien hans. Mellom anna ved at ambassaden besøker han annakvar veke i fengselet. No seinast måndag, seier Eriksen Søreide.

64 år gamle Frode Berg vart i april dømt til 14 års fengsel for spionasje etter å ha vorte arrestert av tryggingspolitiet FSB i Moskva i desember 2017.

