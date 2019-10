Eriksen Søreide positiv til Lavrovs fråsegn om Frode Berg

innenriks

Då den russiske utanriksministeren Sergej Lavrov landa i Kirkenes torsdag i samband med markeringa av frigjeringa av Finnmark, uttalte han at Berg kan returnere til Noreg når som helst.

– Det Lavrov sa i går, er positivt, for vi vil jo ha Frode Berg heim. Det har vi gitt tydeleg beskjed om til russiske styresmakter, og derfor har vi jobba på ulike måtar for å få det til, seier Eriksen Søreide (H) til NRK fredag.

– Vi bidrar til å prøve å lette på det som er ein vanskeleg situasjon for Berg og familien hans. Mellom anna ved at ambassaden besøker han annakvar veke i fengselet. No seinast måndag, seier Eriksen Søreide.

Velferdsvederlag

Samtidig seier Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, til NRK at det vil vere naturleg for Noreg å betale Berg ein betydeleg erstatningssum etter det han har vore gjennom i Russland.

– Berg er berre 64 år og han må, etter at han forhåpentlegvis kjem tilbake til Noreg om ikkje lenge, leve med at alle i heile landet ser på han som spionen som vart fengsla i Russland, seier Risnes.

64 åringen vart i april dømt til 14 års fengsel for spionasje etter å ha vorte arrestert av tryggingspolitiet FSB i Moskva i desember 2017.

– To mønster

Advokaten seier det er eit mønster der styresmaktene gjer to ting: På den eine sida vil dei ikkje innrømme noko som helst, noko han meiner ligg i naturen til etterretninga. Då nektar etterretninga for at ein har spionert offisielt. Samtidig peikar Risnes på at styresmaktene ofte seier at dei har eit ansvar og gir det som blir kalla eit velferdsvederlag.

Velferdsvederlag er ei økonomisk oppreising frå staten som blir gitt i særskilde saker.

– Her handlar det om personar som har hamna i ein frykteleg situasjon på grunn av ein internasjonal konflikt. Dermed er det ikkje unaturleg at Noreg som stat bidrar, seier Risnes.

