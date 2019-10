Equinor halverer anslag over utslepp etter Dorian

innenriks

Equinor har tidlegare anslått at 119.000 fat olje slapp ut av anlegget til selskapet på South Riding Point på Bahamas under orkanen Dorian. Fredag skriv selskapet på nettsidene sine at anslaget er halvert til 55.000 fat, skriv Sysla.

Equinor opplyser samtidig at dei no har samla opp 50.000 fat olje, og at meir enn 350 personar frå 14 land deltar i oppryddingsarbeidet.

Ein rapport frå Waterkeepers Alliance viser funn av olje i våtmarker, som er kritiske for vasskvaliteten på øya Grand Bahama. Selskapet jobbar med å reinse opp utsleppet og å legge til rette for motverke konsekvensane, seier kommunikasjonsdirektør Erik Haaland i Equinor til Sysla.

– Det inkluderer ein langsiktig plan for korleis ein kan tilbakestille området så nært som mogleg til den opphavleg tilstanden, seier Haaland.

Selskapet har òg starta gjennomføringa av ein plan for å undersøke grunnvatnet i det påverka området, etter godkjenning frå styresmaktene på Bahamas.

Equinor har ti oljetankar på terminalen på South Riding Point på Bahamas.

