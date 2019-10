Elvestuen taus om Grande

innenriks

Stortingsrepresentant Abid Raja og 2. nestleiar Terje Breivik har begge signalisert at dei vil støtte Grande viss ho ønsker attval som partileiar i Venstre.

Elvestuen, derimot, vil ikkje svare på spørsmålet.

– Eg har heller ikkje sagt det motsette, seier han til NTB.

Sjølv har han kunngjort at han stiller som kandidat når partiet skal velje ny leiing, men utan å presisere kva for verv han ser for seg.

No ber han om at valnemnda må få gjere jobben sin.

– Eg stiller meg til disposisjon, og dette skal valnemnda halde på med no til mars, påpeikar Elvestuen.

Venstre skal velje ny leiarskap på landsmøtet i april neste år.

