Dykkarar fann 300 år gammalt skipsvrak utanfor Søgne

Dykkarane fann vraket allereie i mars i år, men funnet har vore halde hemmeleg fram til no. Riksantikvaren har allereie freda vraket og dykkarklubben har fått finnarlønn. Norsk Maritimt Museum har òg fått middel frå Riksantikvaren for å gjennomføre ein grunndokumentasjon av funnet.

– Dette er eit fantastisk funn! Det er svært sjeldan ein finn over 300 år gamle skipsvrak som kan sporast i historiske kjelder og setjast namn på, seier riksantikvar Hanna Geiran i ei pressemelding.

Funne i påska

Det var i påska at dykkarar frå Søgne dykkarklubb fann vraket. Funnet er halde hemmeleg fram til no på grunn av faren for vrakplyndring. Vraket er nemleg heilt urørt, noko som gjer det unikt.

– Vi har vel halde på litt til og frå med leitinga sidan 1979, seier formann i dykkarklubben Karl Klungland til NTB. Han beskriv synet av vraket som fantastisk.

Dykkarklubben får ros av Riksantikvaren, som peikar på at dei har gjort alt etter boka.

– Dei rapporterte funnet med ein gong, og rørte ikkje vrakrestane. I tillegg dokumenterte dei funnstaden med video og bilde. Vraket er så vidt vi kan sjå, urørt. Samla sett har det derfor stor vitskapleg verdi, seier marinearkeolog Ivar Nesse-Aarrestad hos Riksantikvaren.

Norsk Maritimt Museum vil hente opp nokre få gjenstandar som er spesielt fagleg interessante og som kan komplettere utstillingane hos museet.

Mistenkeleg forlis

Galeasen Juffrau Elisabeth sokk utanfor Søgne 21. mars 1760 og var på veg frå Amsterdam til Drøbak. Der skulle den frakte tømmer tilbake til Nederland. Mannskapet bestod av skipperen og tre besetningsmedlemmer, som alle overlevde forliset.

Forliset har vore vurdert som mistenkeleg sidan skipet gjekk på skjer for fulle segl heile tre gonger før det forliste. I sjøforklaringa vart då også skipper Pitter Eelkesh og mannskapet hans sterkt kritisert for å ikkje ha tatt ned segla, prøvd å feste ankeret eller å ha sørgd for å ha fortøyingar klare.

