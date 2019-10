Bil i Jølstravatnet blir heva i november

innenriks

Ein mann i 50-åra frå Jølster omkom i raset, som gjekk 30. juli over fylkesveg 451, men mannen er ikkje funnen. Det er ikkje klart om han er i bilen.

Bilen ligg på 170 meters djup, 660 meter ute i Jølstravatnet.

Rører lokalsamfunnet

– Dette er ei sak som har rørt eit heilt lokalsamfunn. Det har tatt tid å få svar på om bilen vil bli heva, og dette har sjølvsagt vore ei ekstra belasting for dei pårørande. Derfor er det veldig bra at vi no kan gå i gang med jobben, og at pengar til heving er stilt til disposisjon, seier Arne Johannessen, leiar for politiet i Sogn og Fjordane.

Vest politidistrikt har fått pengar frå Politidirektoratet til å heve bilen, og etter ein anbodsrunde er oppdraget gitt til Norwegian Tunnel Inspection. Prisen er nærare ein million kroner.

Fjorten dagar

Arbeidet er venta å starte 11. november. Det er vanskeleg å anslå nøyaktig kor lang tid det vil ta å heve bilen, men viss alt går etter planen, er det venta å ta rundt fjorten dagar, opplyser politiet.

– Vi håper å komme raskt i gang, men det viktigaste er at arbeidet blir gjennomført forsvarleg og med den vørdnaden eit slikt oppdrag krev, seier Arne Johannessen.

30. juli gjekk det fleire jordras i Jølster og Førde i Sogn og Fjordane etter eit kraftig regnvêr. Fem av rasa som gjekk i Jølster kommune, var av større karakter, ifølgje Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Jordrasa førte til at folk mista straumen og vart isolerte slik at dei måtte evakuerast i båtar. På eit tidspunkt var rundt 150 personar evakuerte.

