Arne Viste vart dømd for å tilsetje asylsøkarar utan lovleg opphald – ankar dommen

innenriks

– Anken vil vere solid grunngitt i den uakseptable situasjonen for dei som ikkje kan returnerast, og halde oppe håpet om eit positivt rettsleg utfall, seier Viste til Vårt Land.

Dommen i tingretten fall i førre veke. I tillegg til fengsel på vilkår for Viste, vart selskapet hans Plog AS dømt til å betale ei bot på 1,5 millionar kroner og dessutan til ei inndraging av 1,4 millionar kroner. Viste sjølv vart frifunnen for det personlege inndragingskravet.

– Grunngivinga for anken vil ta utgangspunkt i dei same hovudargumenta vi brukte i tingretten, seier Vistes forsvarar, advokat Christian Henrik Prahl Reusch.

Gjennom fire år har Arne Viste betalt ut over 8,5 millionar kroner i lønn til rundt 70 ulike arbeidstakarar. Han har erkjent dei faktiske forholda, men ikkje straffskuld.

Tingrettsdommar Torild Margrethe Brende skreiv i dommen at saka skil seg frå andre liknande saker, og at retten har vore i tvil om kva som ville vere ei riktig straff.

Arne Viste seier at han har bestemt seg for ikkje å tilsetje fleire i Plog før dommen er rettskraftig.

(©NPK)