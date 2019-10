Våpentypen knytt til likfunn i Mandal er stadfesta

innenriks

Dette er den same typen våpen som forsvann samtidig med Arne Odd Torgersen for 64 år sidan, skriv Lindesnes Avis.

– Eg kan stadfeste at det er ei Krag-Jørgensen-rifle, men ho er veldig øydelagd og eg veit ikkje om det går å finne ut noko meir, seier politioverbetjent og leiar på våpengruppa i Kripos, Gøran Dyvesveen.

Det var ei rifle av dette merket som skal ha vorte stole same natt Torgersen forsvann.

– Krag-Jørgensen-rifler har ein spesiell utsjånad. I tillegg har vi klart å skrape fram logoen til Kongsberg våpenfabrikk og årstalet 1917, og kan derfor trygt seie at det er ei slik rifle det er snakk om, seier Dyvesveen.

Likfunnet vart kjent i september i år.

Ventar på DNA-gruppa

Han forklarer at Krag-Jørgensen i utgangspunktet er eit militært våpen, men at dei òg vart selde privat.

– Det var mange militære våpen som gjekk ut av teneste og som vart selde til private etter det, seier han.

Våpengruppa kjem no til å vente på vidare undersøkingar av våpenet til DNA-gruppa har gjort arbeidet sitt.

– Først då ser vi kva som er nødvendig å gjere vidare, seier Dyvesveen.

Forsvinninga

I september undersøkte kriminalteknikarar funnstaden, der det i tillegg til rifla vart funne knoklar og restar etter to støvlar. Dette er sendt til Rettsmedisinsk institutt i Oslo for å bli sjekka opp mot ein hovudskalle som vart funnen i same område i mai.

Funnet av likdelane er kopla opp mot forsvinninga av 18 år gamle Arne Odd Torgersen i januar 1955. Han forsvann frå heimen sin i Holum dagen før han skulle i retten for eit innbrot. Fleire personar høyrde denne kvelden skot i bygda.

Saka er omtala fleire gonger i Fædrelandsvennen, mellom anna i 2005 då forfattar og lokalhistorikar Gunlaug Nøkland gav ut boka «Du vet for mye», der historia er omtalt.

