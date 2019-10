Tysk miljøaktivist arrestert for forsøk på å hacke havkonferanse

innenriks

Mannen, som er i slutten av 20-åra, vart arrestert natt til tysdag i forkant av havkonferansen Our Ocean som no blir halden i Oslo sentrum.

Han prøvde då å kople seg opp mot datanettverket til konferansen med føremål om å skulle ta over skjermen under konferansen, opplyser Ole Rasmus Knudsen, som er påtaleleiar ved Seksjon for finans- og spesiallovgiving i Oslo politidistrikt.

Den arresterte er ein tysk statsborgar, fødd i 1992. Han vart arrestert i samband med at han prøvde å komme seg inn i konferansesalen.

Politiet har tekniske funn som tilseier at aktivisten hadde ein bodskap som var planlagd framført. Han er avhøyrd av politiet i ettertid, og er i varetekta til politiet.

Mannen har vedtatt ei bot på 10.000 kroner for forsøk på inntrenging i dataanlegg. Politiet arbeider no med å få han utvist frå landa.

