Tre menn sikta etter slagsmål på Stovner

Tre menn mellom 18 og 22 år vart arresterte onsdag, skriv NRK.

– Personane som er arresterte, er sikta for grove truslar med skytevåpen og medverknad til grov kroppsskade, seier politiadvokat Fredrik Reinertsen i eining Aust.

Han vil ikkje seie om fleire personar er arresterte torsdag.

Minst ti personar var involverte i eit masseslagsmål ved Stovner vidaregåande skule like før klokka 13 onsdag. Ingen personar vart skadde, men éin person fekk kuttskadar i hovudet og vart send til legevakt.

Politiet har opplysningar om at det er brukt slagvåpen og hammar under slagsmålet. Politiet mistenker òg at det vart fyrt av to skot under slagsmålet.

Politiet kjenner ikkje bakgrunnen for masseslagsmålet. Ein av teoriane er at det dreier seg om eit hemnoppgjer etter ei tidlegare hending.

