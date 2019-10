Slutt på krav om kjentmannsprøve for taxisjåførar

innenriks

Det betyr at det framover held å ha tilfredsstillande vandel og god helse for å få køyresetel til drosje, skriv Aftenposten.

Det inneber at borgarar frå EØS-land kan byrje å køyre taxi i hovudstadsområdet dagen etter vedkommande har flytta hit, dersom dei oppfyller dei andre krava.

Endringane skjer etter at Stortinget vedtok å endre yrkestransportlova for drosjer i sommar. Lova trer i kraft 1. juli 2020. Oslo politidistrikt har no valt å oppheve kravet åtte månader før lova trer i kraft.

Politiet forklarer det med at Taxiskolen, som er den einaste nøytrale aktøren som organiserte kjentmannsprøven, gjekk konkurs i slutten av september.

– No er det ikkje nokon godkjent prøvestad for kjentmannsprøven. Vi fekk fleire førespurnader frå folk som lurte på kvar dei skulle ta prøven. Då tok vi ei vurdering og valde å fjerne kravet, seier kontorsjef Marius Gaarde ved Oslo politidistrikt.

Når kravet blir fjerna, er det opp til den enkelte taxisentralen om dei vil ha testing av sjåførane sine.

– Det er veldig negativt for kundane at ein no kan få sjåførar som ikkje har nødvendig kompetanse. GPS løyser ikkje dette problemet, seier Jarle Kanaris som driv Bytaxi.

(©NPK)