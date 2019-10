Sjaman Durek hardt ut mot norsk presse

innenriks

– Eg hadde ingen planar om å seie noko, for i livet har eg lært å ikkje sløse tida mi på folk som på førehand har bestemt seg for at dei har rett, innleidde han under ein direktesend video på Instagram Story natt til torsdag.

– Men eg vil ikkje la mobbarane halde på meir. Norske medium, de er mobbarar. De mobbar både meg kjærasten min for å selje aviser. Det er synd. De vil ikkje at folk skal få vite sanninga, la han til.

Cappelen Damm kunngjorde onsdag at dei stoppar utgivinga av Verretts bok på grunn av etiske vurderingar. Verrett skriv i boka at kreft er «sjølvpåført» og eit resultat av at vi ikkje lenger ønsker å leve.

– Men vi kan ikkje nekte for alle dei åra eg har hjelpt folk med kreft, det eg har sett og opplevd – ikkje alt i kroppen handlar om genetikk. Det kan òg handle om miljø, ureining og stress, ting som påverkar kroppen, seier han i videoen.

Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise erklærte at dei var eit par i mai, like før dei starta foredragsturneen «The Princess and the Shaman». Märtha Louise fekk mykje kritikk i samband med turneen, noko som førte til at ho slutta å bruke prinsessetittelen kommersielt.

