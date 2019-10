Rafaelsen «rimeleg trygg» på Berg-løysing

innenriks

– Eg sa tidleg at eg trudde Frode Berg ville vere tilbake i Noreg før jubileet, seier Rafaelsen (Ap) til NTB i Kirkenes torsdag.

– Denne aktiviteten som no har skjedd, med at rådet tilrår benåding, er ein aktivitet som først og fremst er veldig bra for Frode og familien. Heile saka er ein personleg tragedie for han og familien. Dette er veldig gledeleg, seier han.

Rafaelsen kjenner den pensjonerte grenseinspektøren personleg og har naturleg nok følgt saka hans tett. Frode Berg (64) vart i april dømt til 14 års fengsel for spionasje etter å ha vorte arrestert av tryggingspolitiet FSB i Moskva i desember 2017.

Nyheita på torsdag om at ein russisk kommisjon som handterer benådingar, tilrår president Vladimir Putin å benåde nordmannen, kjem dagen før 75-årsdagen for den sovjetrussiske frigjeringa av Finnmark skal markerast.

– Korleis det er med taiminga, veit eg ikkje. Men det er heilt tydeleg at benådingsprosessen i det russiske rettssystemet er litt uavhengig av det som skjer i Litauen, seier Rafaelsen.

– Det kan gå veldig fort, men det er i alle fall ting som tyder på at dette kjem på plass. Eg antar at den norske regjeringa har brukt maksimalt med ressursar for å få dette til, understrekar han.

– Kor trygg er du på at dette går vegen no?

– Eg har mange gonger brent meg på å uttale meg bombastisk om det som skal skje på russisk side. Det har eg lært av. Eg er rimeleg trygg på at dette finn ei god løysing om ikkje altfor lenge, men eg er ikkje sikker.

(©NPK)