Nye søk etter sakna Per Vålnes i Troms

Ifølgje NRK fekk politiet tipset for nokre veker sidan.

– Dette er eitt av mange tips vi har fått i saka. Men dette tipset vel vi å ta seriøst og sjekke ut, seier Andreas Nilsen, lensmann i Midt-Troms.

Han opplyser at det er søkt med drone og på bakken i Lavangsdalen – og at det kan bli aktuelt med ytterlegare søk dei neste dagane.

Per Vålnes – opphavleg frå Ål i Hallingdal – vart meld sakna av sambuaren sin fire dagar etter at han heldt 50-årslag i heimen sin i Balsfjord i Troms laurdag 26. november 2011. Saka vart først etterforska som ei forsvinning, deretter som drap. Vålnes' tidlegare sambuar og mannen hennar vart saman med fire andre i månadsskiftet oktober–november 2012 arresterte og sikta for å ha drepe Vålnes. Tre av dei vart raskt sjekka ut av saka, medan ekteparet og ein venn av dei sat varetektsfengsla til 13. desember året etter.

I august 2015 vart saka lagd bort etter bevisstillinga. Påtalemakta vurderer saka som eit uoppklara drap.

Etterforskinga etter forsvinninga hans er blant dei mest omfattande som er gjennomført i Troms politidistrikt. Mellom anna brukte politiet 20 millionar kroner på å grave opp og søke i grunnen under Vollan gjestestue i Nordkjosbotn, der ekteparet jobba då Vålnes forsvann.

