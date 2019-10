Ny kontrakt til Kongsberg Aviation for vedlikehald på Sea King-helikoptera

innenriks

Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) har hatt totalansvaret for å halde ved like motorane på den norske Sea King-flåten sidan 2016. No opplyser selskapet at Forsvaret har forlengt denne kontrakten med ytterlegare fire år.

Vedlikehaldskontrakten har ein verdi på 100 millionar kroner.

Då Stortinget for 17 år sidan vedtok å bestille nye redningshelikopter for å erstatte flåten av dei no over 50 år gamle Sea King-helikoptera, var meininga at det første av dei nye AW101-helikoptera skulle leverast i 2019, og at alle Sea King-ane skulle vere erstatta innan 2021.

I forslaget til statsbudsjettet for neste år går det fram at det første AW101-helikopteret tidlegast vil bli sett i drift i første halvår neste år, og at det deretter vil ta minst to år før resten er i drift.

Førre veke, 17. oktober, utløyste derfor Forsvaret opsjonen i den eksisterande vedlikehaldskontrakten, og avtalen gjeld no fram til 2023.

Sea King-helikoptera utfører primært søk- og redningsteneste og dessutan luftambulanseoppdrag. Helikoptera er eigde av Justisdepartementet, men blir opererte av 330. skvadron i Luftforsvaret.

