Norwegian til vêrs på børsen etter godt resultat

innenriks

Ved 12-tida torsdag hadde aksjekursen stige over 20 prosent frå sluttkursen onsdag.

– Det kom mange gode nyheiter frå Norwegian. Då er det ikkje så rart at aksjane går til vêrs, seier flyanalytikar Hans Jørgen Elnæs i Winair til NTB.

Elnæs seier dette er ein bra dag for Norwegian. Han minner òg om at dette er eit selskap der gode nyheiter kan bety rask auke på børsen, medan dårlege nyheiter kan bety eit stort fall.

– Norwegian er no på heilt rett kurs, men i denne bransjen er det vanskeleg å sjå kva som skjer vidare. Skjer det til dømes noko i verdspolitikken som går ut over oljeprisane, vil dette ramme Norwegian, poengterer analytikaren.

Gode tal

Elnæs slår fast at Norwegian no er over den kneika som fleire har bekymra seg over når det gjeld selskapet. Han meiner selskapet leverte veldig gode tal under presentasjonen av tredje kvartal i 2019.

– Kvartalstala viser at vi leverer på strategien om å gå frå vekst til lønnsemd. Vi leverer eit rekordresultat med rekordhøge inntekter og reduserte einingskostnader, sjølv om vi har vorte ramma av driftsproblem utanfor vår kontroll, sa fungerande konsernsjef og finansdirektør Geir Karlsen under framlegginga av resultatet torsdag morgon.

Selskapet har eit omfattande opplegg for å redusere kostnader. Dette kvartalet har programmet gitt innsparingar på 827 millionar kroner, og selskapet ventar å nå eit kostnadskutt på 2,3 milliardar i år.

– Eg må rose alle i Norwegian som har bidratt til å levere betydelege kostnadskutt så langt i år, seier Geir Karlsen.

Totalt 10,5 millionar passasjerar flaug med selskapet i tredje kvartal, ein reduksjon på tre prosent på grunn av lågare kapasitet. Fyllingsgrada var 91,2 prosent, opp 0,7 prosentpoeng.

Kinesisk samarbeid

Norwegian kunngjorde torsdag òg eit samarbeid med det kinesiske bankselskapet China Construction Bank Leasing International DAC. Dei skal etablere eit nytt selskap saman, og dette selskapet skal eige 27 av Norwegians fly.

Avtalen vil styrke Norwegians eigenkapital og redusere dei finansielle forpliktingane til selskapet med 13,7 milliardar kroner basert på dagens kurs, melder selskapet.

Norwegian skal eige 30 prosent i det nye selskapet, medan 70 prosent vil vere eigd av kinesarane.

– Dette er endå ei fjør i hatten for Norwegian. Det kom ikkje som noka overrasking at det var eit kinesisk selskap, seier Elnæs.

Lease ut fly

Hensikta med det nye selskapet er å finansiere, eige og lease ut fly som Norwegian har bestilt. I første omgang omfattar avtalen 27 fly av typen Airbus A320neo som skal leverast frå 2020 til 2023.

– Avtalen vil bidra betydeleg til å redusere våre eksisterande og framtidige finansielle forpliktingar. Dette er eitt av mange viktige tiltak for at Norwegian skal kunne levere på strategien om å gå frå vekst til lønnsemd, seier konsernsjef Geir Karlsen.

China Construction Bank Leasing International DAC er eit heileigd dotterselskap av verdas nest største bank, China Construction Bank.

