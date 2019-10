Norsk seriesvindlar lurte mann i Førde

innenriks

Politiet har fått fleire meldingar om at kvinna har opphalde seg på fleire stader i Nord-Noreg dei siste vekene, melder NRK.

Denne veka dukka ho opp i Førde i Sogn og Fjordane, der ho svindla ein mann. Kvinna fortalde at ho var kreftsjuk og at ho trong pengar til buss og mat. Historia førte til at mannen gav henne 500 kroner, skriv Firda.

Marie Madeline Larsen vart i desember i fjor dømt til eit halvtanna år fengsel i Danmark for 22 bedrageri utført i landet frå 2014 til 2018. Ho vart samtidig utvist frå Danmark og fekk eit innreiseforbod på tolv år.

Dei siste åra har kvinna òg brukt namnet Marie Madeleine Steen. I Sverige har kvinna fått kallenamnet «Nordens største bedragerske», medan i Danmark har 61-åringen vore hovudperson i podkasten «Kvinden med den tunge koffert» i Politiken.

Kvinna har i tre tiår reiste rundt i Skandinavia og lurt ei stor mengde menneske. Heilt tilbake i 1992 fekk 61-åringen sin første dom for bedrageri.

Ifølgje VG vart det i samband med ei rettssak i 1999 konkludert med at ho lid av ei personlegdomsforstyrring.

