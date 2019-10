Noregs Bank held styringsrenta uendra på 1,5 prosent

innenriks

– Slik vi no vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenta mest sannsynleg bli verande på dagens nivå den næraste tida, seier sentralbanksjef Øystein Olsen i ei utsegn.

Han peikar på at vurderinga i hovudstyret då renta vart heva med 0,25 prosentpoeng til 1,50 prosent i september, var at utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenta mest sannsynleg ville bli verande på dette nivået den næraste tida.

Trur rentetoppen er nådd

Avgjerda var i tråd med forventningane etter at Noregs Bank tidlegare i år har heva renta totalt fire gonger.

Økonomar både i Handelsbanken, DNB, Eika Gruppen og SEB uttaler til E24 at dei trur rentetoppen er nådd for ei stund.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken seier til nettstaden at han trur renta blir liggande på dagens nivå dei neste to åra. Han trur veksten i økonomien har passert toppen og viser mellom anna til den siste industrimålinga frå SSB som peikar mot lågare vekst.

– Vurderinga i hovudstyret er at ny informasjon tilseier at renteutsiktene for den næraste tida er lite endra (...). Oppgangen i norsk økonomi held fram om lag som det var lagt til grunn i september. Den underliggande prisveksten har vore som anslått. Uvissa om utviklinga internasjonalt varer ved, og rentene ute er svært låge. Samtidig kan den svake krona gi høgare prisvekst framover, heiter det i ei utdjupande utsegn frå Noregs Bank.

Hopp i bustadutgiftene

I 2019 har Noregs Bank heva styringsrenta i alt fire gonger frå rekordlåge 0,5 prosent til dagens 1,5 prosent under førre rentemøte i september.

Dei fremste argumenta for dei mange aukane har vore at det går godt i norsk økonomi, med solid vekst, låg arbeidsløyse og god kapasitetsutnytting. Også ei svak krone gir rom for renteauke.

På den andre sida har internasjonal uro, med handelskrig og brexit, svekt vekst hos Noregs handelspartnarar og fallande renter internasjonalt tala for at renta ikkje bør aukast ytterlegare.

Dei fire rentehoppa vil i sum gi eit betydeleg hopp i utgiftene til norske bustadlånkundar.

Dei fire renteaukane samla vil gjere eit bustadlån på 2 millionar kroner rundt 15.600 kroner dyrare, ifølgje utrekningar frå Huseierne.

DNB, Nordea og Danske Bank er blant bankane som har varsla renteauke etter rentemøtet i september.