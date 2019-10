NRK: Over 7.000 brot på arbeidsmiljøloven i barne- og familieetaten i Oslo

innenriks

Etaten har 960 tilsette fordelte på 550 årsverk, skriv NRK. Han jobbar mellom anna med barnevern, institusjonar og beredskapsheimar.

Brota kjem på toppen av tidlegare omtalte brot på arbeidsmiljøloven i andre etatar i Oslo. Arbeidstilsynet opna i haust tilsyn som følgje av avsløringane om brota.

No er det dokumentert over 100.000 brot på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune dei siste åra. Måndag skreiv NRK at det er avdekt over 6.000 brot i velferdsetaten.

– Dette er for høge tal. No er det viktig for oss å gå inn i systema våre og sjå kva slags type brot det er snakk om, seier direktør Guri Bergo i velferdsetaten.

