Miljøaktivistar arresterte etter aksjon i Oslo sentrum

Tidleg torsdag morgon prøvde aktivistane å henge opp eit banner på bygningen, utan at det er gitt løyve, ifølgje politiet.

– Sju personar er no tatt ned og blir arresterte. Banner og anna utstyr dei hadde med seg, blir tatt i beslag. I tillegg blir to personar som filma hendinga, også arresterte, då dei ser ut til å vere saman med dei andre aksjonistane, skriv Oslo-politiet på Twitter.

Greenpeace stadfestar overfor Aftenposten at det er dei som aksjonerte i samband med havkonferansen Our Ocean, som Noreg i år er vertskap for. Toppleiarar frå staten, næringslivet, forskinga og sivilsamfunnet møtest på konferansen torsdag.

– I samband med Our Ocean-konferansen på Clarion hotell vil vi gi klar beskjed til Erna Solberg og dei andre statsleiarane om at dei må gjere meir for å ta vare på havet, seier rådgivar Halvard Raavand i Greenpeace.

