Kallmyr vil sjå på moglegheita for å avgrense utanlandsekteskap

innenriks

For å hindre at utanlandske kvinner blir utnytta av norske menn, vil regjeringa vurderer konkrete verkemiddel som skal bidra til at den aktuelle gruppa må vente lenge før dei kan hente nye kvinner frå utlandet, melder NRK.

– Vi må sjå på fleire ting, men det som kan bli aktuelt er ei form for karantene, seier Kallmyr.

Fråsegna kjem etter at det vart kjent at fleire krisesenter opplever at norske menn leverer dei utanlandske konene sine på døra når dei er «ferdige med dei».

– Altfor mange opplever eit liv med fysisk og psykisk vald når dei flyttar inn hos den norske mannen sin. Etter ein periode blir dei kasta ut, seier Svein Gjerseth, leiar for Krisesenteret i Telemark.

Det kjem rundt ti kvinner årleg til krisesenteret i Skien som seier at dei har vorte kasta ut heimanfrå. Mange av dei er frå Thailand og Filippinane.

Det kom 2.818 personar til Noreg for å bu saman med sin norske eller nordiske partnar i perioden januar til september i år, viser tal frå Utlendingsdirektoratet.

