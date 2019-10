Kallmyr avviser krise i politiet

innenriks

– Ein set ikkje i gang krisetiltak fordi responstida er overstigen med eitt minutt, seier Kallmyr til NTB.

Frp-statsråden var torsdag i Stortinget for å gjere greie for situasjonen i politiet. Der gjorde han det klart at situasjonen ikkje er roseraud, og at resultata må bli betre.

– Vi erkjenner at vi ikkje er i mål, og vi erkjenner at vi treng meir politifolk i Noreg, seier Kallmyr.

I budsjettforslaget for 2020 har regjeringa gått inn for å styrke politiet reelt med 350 millionar kroner, påpeikar han.

– Viss vi hadde meint at vi var i mål, og alt var roseraudt, så hadde vi ikkje komme med dette forslaget.

For lang responstid

Men Kallmyr åtvarar mot å svartmåle situasjonen heilt.

I forklaringa viste han mellom anna til kravet om at politiet skal ha ein responstid på elleve minutt i tettstader med 20.000 innbyggarar eller meir. Dei siste tilgjengelege tala viser at politiet i realiteten bruker tolv minutt.

Kravet til responstid i tettstader med 2.000 innbyggarar eller færre er 30 minutt. Her ligg tidsbruken i snitt på 31 minutt.

– Dette viser at vi ikkje innfrir, men vi er nær på å innfri i alle kategoriar. Eg synest ikkje det er godt nok at krava til responstid ikkje er nådde på to av kategoriane. Her må resultata bli betre, sa Kallmyr.

– Men det er heller ingen grunn til å måle fanden på veggen, heldt han fram.

Krev strakstiltak

Opposisjonen skuldar ministeren for ikkje å ta inn over seg alvoret.

Dei viser til dømes til Søraust politidistrikt, der det har vore store problem med å nå gjennom på telefon til operasjonssentralen.

– Vi må sjå på korleis det er nede i dei enkelte kommunane og distrikta, korleis det er der folk bur. Der er variasjonane altfor store, seier Arbeidarpartiets justispolitiske talsperson Lene Vågslid til NTB.

Ho meiner det no trengst strakstiltak for å styrke politiet i distrikta som opplever problem.

Kallmyr meiner for sin del at dette i utgangspunktet blir ei sak for Politidirektoratet og kvart enkelt politidistrikt.

– Viss det er slik at ein i enkelte politidistrikt har for høg responstid enkelte stader, så må politimeisteren disponere mannskapa slik at alle kan føle seg trygge.

Kursjustering i vente

Kallmyr vedgår at dei lokale variasjonane kan vere ganske store.

Men politidistrikta som strevar, er dei som kom sist i gang med strukturendringane i den pågåande politireforma, forklarer han og viser til at resultata har vore meir oppløftande andre stader, som i Sørvest politidistrikt og i Møre og Romsdal.

Ifølgje Kallmyr er politireforma no i ein kritisk fase, og mange har fått nye roller og må lære seg nye metodar og rutinar.

Samtidig er ei kursjustering på veg frå regjeringa. Ei ny stortingsmelding om den såkalla nærpolitireforma er venta mot slutten av november.

