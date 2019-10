Kallmyr: – Dramatisk nedgang i lommetjuveri og ran

innenriks

– Talet på lommetjuveri, innbrot og personran har sokke dramatisk sidan 2013. Både fordi det er gjort mykje godt politiarbeid, over 15.000 kriminelle utlendingar er uttransporterte, men ikkje minst fordi åtferda vår òg har endra seg, sa justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) i ei utgreiing for Stortinget torsdag.

Under utgreiinga sa Kallmyr at vinningskriminaliteten alltid har vore den desidert største delen av all kriminalitet i Noreg.

– Men denne kriminaliteten har sidan 2014 falle med 36 prosent. Det er oppsiktsvekkande, og totalt sett har kriminaliteten sokke med 15 prosent i same periode.

Justisministeren er klar på at det at kontantar blir brukte i mindre grad, har bidratt til at vinningskriminaliteten har falle.

– I dag har vi langt mindre kontantar på oss, Vipps og kort har fullstendig tatt over for kontantane. Vi sikrar heimane våre betre, og mobiltelefonar og anna personleg utstyr er mindre attraktivt å stele fordi teknologien har gjort produkta sikrare, sa Kallmyr.

