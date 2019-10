Fleire fartsbøter på norske vegar i år – menn er verstingane

innenriks

Viss årets trend held fram, vil talet på bøter i år bli høgare enn i fjor. Då vart det skrive ut totalt vel 91.500 fartsbøter. Det var då det høgaste talet i den siste tiårsperioden.

Medan UPs distrikt aust, vest og sør har skrive ut drygt 19.000 bøter kvar frå januar til og med september, vart det skrive ut nesten 13.000 i Nord-Noreg og drygt 11.000 i Midt-Noreg. Oslo er ikkje med i oversikta.

Fleire fartskontrollar

UP-sjef Steven Hasseldal trur noko av svaret ligg i at Utrykkingspolitiet har spissa kva for kontrollar som blir gjennomførte. Farts- og ruskontrollar har vorte prioriterte spesielt høgt i 2019.

– Vi har hatt like mykje kontrollverksemd totalt sett. Men vi har nok hatt fleire fartskontrollar. Vi jobbar meir kunnskapsstyrt og vel ut stadene der vi av erfaring veit at ulykker skjer og farten er høg, seier Hasseldal til NTB.

Han legg til at politikontrollane langs vegane har ein førebyggande effekt når det gjeld fart.

– Det at vi gjennomfører kontrollar og er synlege – det veit vi verkar, seier Hasseldal.

Flest menn køyrer for fort

I 2018 var det flest menn i alderen 45–54 år som braut fartsgrensa. Det viser ei oversikt frå UP og politidistrikta over talet på fartsregelbrot i 2018, registrert ved både trafikkontrollar og fotoboksar.

I Midt-Noreg har UP skrive ut 11.655 fartsbøter hittil i år. Det er fleire enn i heile fjor, ifølgje Adresseavisen.

I august vart ein sjåfør tatt i 205 kilometer i timen i ei 70-sone i Stjørdal, den høgaste farten målt sidan 2015 i distriktet.

– Å køyre så fort er ei vanvitig risikofylt og farleg åtferd. Ein set både eige og livet til mange andre i fare, seier UP-sjef Anders Sjøtrø i Midt-Noreg til avisa.

Fartsnivået blant unge frå 18 til 25 år har generelt gått ned, og Sjøtrø påpeikar at verstingane no er menn over 50 år.

UP i Midt-Noreg har skjerpa handhevinga av fartsgrensene og skriv oftare ut bøter òg for mildare regelbrot. I tillegg er UP oftare ute på kontroll.

(©NPK)