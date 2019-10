Den norske kyrkja mista over 6.000 medlemmer før kyrkjevalet

innenriks

Det er ei seksdobling frå snittet for månadene elles i året, skriv NRK.

6.475 personar melde seg ut i august, medan 2.055 personar melde seg ut i september.

Valkortet vart sendt ut til 3,1 millionar medlemmer som har stemmerett ved kyrkjevalet. Valoppslutninga var på 12,6 prosent. Det betyr at 386.142 personar nytta seg av stemmeretten.

Utmeldingane bekymrar likevel ikkje Kyrkjerådet.

– Når vi ikkje tenker at dette er heilt krise, er det fordi vi har sett at tala stig i august/september kvart fjerde år, for så å normalisere seg igjen, seier direktør Ingrid Vad Nilsen i Kyrkjerådet.

– Vi ønsker sjølvsagt ikkje at nokon melder seg ut. Samtidig ønsker vi heller ikkje å ha medlemmer som ikkje kjenner at dette er ein stad dei ønsker å identifisere seg med, legg ho til.

