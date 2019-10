Dei sikta etter ambulansekapringa blir framstilte for fengsling

innenriks

Tidspunktet for fengslingsmøtet er enno ikkje sett, opplyser politiinspektør Grete Lien Metlid til NTB.

Ein 32 år gammal mann er sikta for drapsforsøk, for å ha hatt med våpen å gjere og oppbevaring av narkotika. Ei 25 år gammal kvinne er sikta for å ha hatt med våpen å gjere og medverknad til oppbevaring av narkotika.

Mannen prøvde, ifølgje politiet, å køyre på tilfeldige fotgjengarar med ein kapra ambulanse. Ei kvinne med ei barnevogn vart treft av ambulansen, og eit eldre ektepar måtte hoppe unna i siste liten for å unngå å bli trefte.

