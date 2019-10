Bustadbygginga i Oslo ned 60 prosent

innenriks

Fersk statistikk over bustadbygginga i Oslo viser at det i midten av oktober var sett i gang 900 bustader, skriv Finansavisen. På same tidspunkt i fjor var det tilsvarande talet 2.500 nye bustader. Reduksjonen er på over 60 prosent, viser tala frå Econ Nye Boliger.

– Det blir sett i gang altfor lite i forhold til befolkningsveksten. Det kan gi prispress i hovudstaden på sikt, seier sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk Analyse, som la fram tala onsdag.

For å setje tala i samanheng seier Benedictow at 900 bustader er fleire enn like etter finanskrisa i 2010, men færre enn i 2013, som blir omtala som låg igangsetjing. Sjeføkonomen spår ei svak prisstiging i den norske bustadmarknaden i tida framover, men noko markant stiging i Oslo.

Befolkninga i Oslo vil auke med snautt 8.000 menneske i året dei neste tre åra, Ifølgje Samfunnsøkonomisk Analyses prognosar. Sidan dei i utrekningane sine legg til grunn at det bur to personar i kvar husstand, bør det byggast om lag 4.000 nye bustader årleg.

Utrekningane viser likevel at det berre vil bli bygd omtrent 8.500 nye bustader dei neste tre åra.

