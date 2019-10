Biskopane vil gi prestar plikt til å melde frå om omsorgssvikt

innenriks

Eit samla Bispemøte bestemde førre veke at dei vil jobbe for å innføre meldeplikt etter barnelova for enkelte yrkesgrupper i Den norske kyrkja, ifølgje Vårt Land.

Initiativet til endringa kjem etter ein doktorgrad av Kjartan Leer-Salvesen som viste ein klar tendens til at enkelte prestar sette teieplikta over plikta til å melde frå om alvorlege forhold til barnevernet eller politiet.

Det er enno ikkje klart kva for yrkesgrupper det dreier seg om, men ifølgje biskop Solveig Fiske på Hamar er det aktuelt med meldeplikt for kateketar, diakonar, kantorar og prestar.

Teieplikta til prestar tilseier at dei ikkje kan melde frå om fortruleg informasjon dei får vite gjennom sjelesorg. Teieplikta kan berre brytast for å hindre eit alvorleg lovbrot, men plikta omfattar ikkje nødvendigvis omsorgssvikt.

Både Fagforbundet Teologene og Presteforeningen har tidlegare uttrykt at dei er usikre på om det er ønskeleg med ei meldeplikt for prestar.

Leiar Martin Enstad i Presteforeningen seier mellom anna at dei ventar på ein utgreiing frå biskopane som viser kva ei slik meldeplikt vil bety. Men han er klar på at det er eit behov for å styrke kompetansen om det eksisterande regelverket, noko biskopane no vil gå i gang med.

