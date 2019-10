Auka inntekter og resultat for Orkla

innenriks

Omsetninga auka frå 10,1 til 10,8 milliardar kroner, ifølgje tala som vart lagt fram torsdag morgon.

– Orklas merkevareverksemd har hatt eit tilfredsstillande kvartal, med vekst både på topp- og botnlinje, seier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

– Alle dei fire forretningsområda leverte organisk vekst i kvartalet. Det er positivt å sjå at vi etter eit relativt sterkt 3. kvartal i fjor framleis klarer å levere resultatvekst, likevel med variasjonar mellom selskapa. Tre av fire forretningsområde hadde resultatframgang, held han fram.

Konsernsjefen varslar eit prosjekt for å organisere selskapet best mogleg for å «øke den organiske veksten og redusere kompleksitet». Målet er òg å redusere dei årlege kostnadene ved Orklas hovudkontor med 150–200 millionar kroner.

