84 milliardar kroner er borte frå Equinors USA-verksemd

I tredje kvartal skreiv Equinor endå ein gong ned verdiane på eigedelane til selskapet i ukonvensjonell olje- og gassproduksjon i USA, ifølgje E24.

Equinor la torsdag fram resultat for tredje kvartal. På ein pressekonferanse opplyste konsernsjef Eldar Sætre at selskapet totalt har skrive ned verdiar for 9,2 milliardar dollar i USA. Det svarer til nær 84 milliardar kroner og skjer etter ei rekke opp- og nedskrivingar dei siste åra.

– Det er eit betydeleg beløp, sa Sætre.

Av 2,8 milliardar dollar i nedskrivingar årets tredje kvartal var 2,24 milliardar dollar knytt til landsverksemda i USA, ifølgje Dagens Næringsliv.

Nedgang i justert driftsresultat

I tredje kvartal enda det justerte driftsresultatet på 2,6 milliardar dollar, mot 4,8 milliardar på same tid i 2018, opplyser Equinor i ei pressemelding.

Resultatet vart trekt kraftig ned av låge prisar på olje og gass, og dessutan at selskapet har utsett gassproduksjon for å oppnå høgare verdi.

– I dette kvartalet har vi oppdatert prisanslaga våre på framtidig olje og gass med meir forsiktige føresetnader. Det påverkar verdien av eigedelane våre, sa Sætre under pressekonferansen, ifølgje E24.

Underskot

Resultatet etter skatt vart på minus 1,1 milliardar dollar, ned frå eit overskot på 1,7 milliardar dollar på same tid i fjor.

Europeiske gassprisar har falle med rundt 40 prosent sidan toppen i oktober 2018, ifølgje Dagens Næringsliv. Oljeprisen har falle rundt 30 prosent i perioden, noko som slår uheldig ut for norske petroleumsaktørar, sidan eksport av røyrgass til Europa utgjer store delar av inntektene deira.

