5.000 flyktningar skal busetjast i 2020

innenriks

Dei 5.000 skal fordelast til kommunar etter kriterium fastsette av Kunnskapsdepartementet, med mål om å busetje flyktningane spreidd.

– Regjeringas integreringsstrategi set klare mål for busetjing og integrering av flyktningar. Den solide innsatsen frå kommunar over heile landet kan bidra positivt til at vi når desse måla, seier fungerande direktør Halwan Ibrahim i IMDi.

I strategien sin legg regjeringa vekt på mellom anna moglegheita flyktningane har til å få arbeid eller utdanning i regionen og integreringsresultata frå kommunen over tid.

– Vi må ha høge ambisjonar framover og jobbe målretta for å oppnå gode resultat i busetjings- og integreringsarbeidet, seier Ibrahim.

I fjor busette norske kommunar rundt 5.000 flyktningar frå til saman 44 land. Talet har sokke kraftig sidan 2017, 2016 og 2015, då det låg på høvesvis 11.000, 15.000 og 11.000.

