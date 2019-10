Stifting med milliardær på laget skal spreie informasjon om intelligent design

innenriks

Stiftinga BioCosmos med informatikkprofessor Steinar Thorvaldsen skal spreie bodskapen om at verda ikkje er vorte til ved evolusjon åleine, men med eit bestemt formål. Teorien om intelligent design går ut på at naturen er så finstemd at evolusjonen ikkje kan ha skjedd tilfeldig, men er eit resultat av ingeniørkunst, skriv Vårt Land.

– Intelligent design kjem frå nye, vitskaplege oppdagingar, ikkje frå å tolke gamle, religiøse tekstar, seier Thorvaldsen.

Tysdag vart BioCosmos si nettside lansert. Målgruppa er ungdom og unge i alderen 15-25 år. Med på laget har stiftinga fått skipsreiar Einar Johan Rasmussen frå Kristiansand. Ifølgje tidsskriftet Kapital er han Noregs 27. rikaste med ein formue på 8 milliardar kroner. Han har bidratt med 15 millionar kroner, som er eigenkapitalen til stiftinga.

– Utan fagleg tyngde ville det ikkje hatt noka hensikt. I seinare tid har eg byrja å lese atskilleg meir om dette og har vorte overtydd om at verda og livet er skapt og ikkje er eit resultat av tilfeldigheiter, seier den kristne reiaren til avisa.

Dag Erlandsen er dagleg leiar i BioCosmos. Han seier stiftinga ønsker å vere ei motvekt til ein ateistisk tradisjon innanfor vitskapen, men at det ikkje nødvendigvis dreier seg om eit kristent gudsbilde.

Forfattar Bjørn Are Davidsen har skrive bøker der darwinisme er halde opp mot kristendom. Han ser ikkje teikn til at det blir mindre oppslutning rundt darwinisme.

– Det er ikkje vanskeleg å finne vitskapsfolk som avviser evolusjonsteorien, men i forhold til kor mange vitskapsfolk som finst i verda, er det i beste fall snakk om nokre få prosent, antakeleg om promille, seier han til Vårt Land.

