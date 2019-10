Stavanger Aftenblad og Dagen felt i PFU for OD-annonse

innenriks

KFUK-KFUM Global klaga inn ei rekke aviser til PFU, for fire ulike annonsar med tittelen «Derfor bør alle DROPPE Operasjon Dagsverk», melder fagbladet Journalisten.

Vårt Land, Dagsavisen, Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen og Aftenposten var avisene som vart klaga inn, men ikkje felt. Alle gjorde ei rekke endringar i annonsen før publisering, og vart ikkje felt i PFU.

Annonsane som saka dreidde seg om kom frå organisasjonen Med Israel for fred (MIFF), som meinte «OD er ein gedigen antiisraelsk kampanje», og at dei indoktrinerer skuleelevar til hat mot eller negativt syn på Israel spesielt og jødar generelt.

Skuffa

Sjølv om klaga dreidde seg om ei rekke punkt i Ver varsam-plakaten, fall utvalet på at fellinga skulle avgrensast til punkt 4.8, som handlar om omtale av barn.

Utvalet meiner altså det ikkje er gjort ein presseetisk krenking overfor KFUK-KFUM eller OD, men derimot overfor dei to barna, som i annonsen blir skulda for å vilje utslette Israel.

– Eg er skuffa over fellinga. Det er vel ikkje noko vanskeleg å forstå at eg personleg er mest samd med Stray Spetalen i PFUs argumentasjon i møtet. Han tar jo òg dissens i saka, seier sjefredaktør Vebjørn Selbekk i Dagen til Medier24.

Øystein Stray Spetalen argumenterte mellom anna for at den unge jenta har svært mange følgjarar i sosiale medium, og at ho har eit svært tydeleg – og offentleg kjent – standpunkt i konflikten mellom Israel og Palestina.

– Ei forunderleg oppleving

Sjefredaktør i Stavanger Aftenblad Lars Helle skriv i ei melding til Medier24 at det var «ei forunderleg oppleving» å følgje diskusjonen i utvalet.

– Eg må ta atterhald for at eg ikkje har lese fråsegna, berre høyrt eit utkast munnleg, men diskusjonen var sprikande og ikkje spesielt avklarande. Også merkeleg at to av medlemmene brukte norsk styresmaktsalder som standard. VVP har ikkje nokon bastant aldersgrense, skriv Helle.

