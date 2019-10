Samarbeid om 19 nye helsefellesskap

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) la fram satsinga saman med helseminister Bent Høie (H) og styreleiar Gunn Marit Helgesen i Kommunesektorens interesse- og arbeidsgivarorganisasjon (KS).

Solberg seier at pasientar ikkje skal vere kasteballar mellom sjukehus og kommune.

– Dei skal få god oppfølging og føle seg trygge. Fleire regjeringar har prøvd å få sjukehus og kommunar til å samarbeide betre om pasientane, utan å lykkast. Sjukehusa og kommunane ser for ofte på kvarandre som partar og ikkje partnarar. Det endrar vi no, seier Solberg.

Høie fornøgd

Ifølgje Helsedepartementet vil helsefellesskapet komme spesielt fire pasientgrupper til gode. Gruppene er barn og unge, personar med alvorlege psykiske lidingar eller rusproblem, eldre og personar med fleire kroniske lidingar.

– Det er dei mest sårbare pasientane som lid oftast under at sjukehus og kommunar ikkje samarbeider godt nok. Det er på høg tid å utvikle helsetenestene for å unngå at pasientane hamnar mellom to stolar. Eg er veldig fornøgd med at KS er med på laget, seier Høie.

Samarbeid

Kvart helsefellesskap omfattar eit helseføretak med tilhøyrande kommunar. Representantar frå sjukehus, kommunar, fastlegar og pasientar skal møtast for å planlegge tenestene saman.

– Med denne avtalen kan kommunane ta ein meir aktiv og forpliktande rolle når helsetenestene skal utviklast. Helsefellesskapet er ein modell som sjukehus og kommunar har utvikla, og som fungerer for å prioritere tenestene til dei pasientane som treng det mest, seier Helgesen.

